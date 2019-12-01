"Somos un país libre y soberano": Cuba responde a Donald Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 10:15:40

La Habana, Cuba, 11 de enero del 2026.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió directamente al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de la amenaza de no permitir el suministro de petróleo venezolano a la isla, y lanzó un mensaje contundente en defensa de la soberanía cubana.

A través de una publicación en redes sociales, el mandatario afirmó que quienes señalan a Cuba “no tienen moral en absolutamente nada”, al acusarlos de convertir todo en negocio, “incluso las vidas humanas”.

Sostuvo que los ataques y señalamientos contra la isla responden a la molestia de sectores que no aceptan la decisión soberana del pueblo cubano de elegir su propio modelo político.

Díaz-Canel rechazó que la Revolución Cubana sea responsable de las severas carencias económicas que enfrenta el país y aseguró que estas son consecuencia directa de las “draconianas medidas de asfixia extrema” impuestas por Estados Unidos desde hace más de seis décadas, las cuales —advirtió— ahora se busca recrudecer.

En su mensaje, el presidente subrayó que Cuba es una nación “libre, independiente y soberana” y que nadie le dicta qué hacer. Asimismo, afirmó que la isla no agrede a otros países, sino que ha sido agredida por Estados Unidos durante 66 años.

Finalmente, Díaz-Canel señaló que Cuba no amenaza, pero se mantiene preparada para defender a la patria, reiterando que el país está dispuesto a resistir y proteger su soberanía “hasta la última gota de sangre”, en medio del nuevo cruce de declaraciones con Donald Trump.