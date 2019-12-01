Sobre advertencia no hay engaño: Irán afirma consecuencias en venta y producción de petróleo por guerra contra Estados Unidos e Israel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 09:06:14

Teherán, Irán, 8 de marzo del 2026.- El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, lanzó una advertencia al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las consecuencias económicas de la guerra en curso en la región.

A través de la red social X, Qalibaf criticó las declaraciones de Trump respecto al precio del petróleo. “Trump dijo que los precios del petróleo no subirían demasiado; ahora que lo han hecho, dice que pronto se corregirán por sí solos”, escribió.

El legislador advirtió que si el conflicto continúa, podría afectar gravemente la producción y la venta de petróleo, lo que tendría repercusiones para la economía global.

“Si la guerra continúa así, no habrá forma de vender petróleo ni capacidad para producirlo”, señaló.

Qalibaf también afirmó que el conflicto está “quemando los intereses” de Estados Unidos, de los países de la región y del resto del mundo, lo que atribuyó a las decisiones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Tras el inicio de la guerra, gran parte del tráfico marítimo se ha visto afectado en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial.

Además, Irán ha lanzado ataques contra instalaciones energéticas en Israel, Arabia Saudita y Qatar, entre otros países.