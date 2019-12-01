Sobre advertencia no hay engaño: Irán afirma consecuencias en venta y producción de petróleo por guerra contra Estados Unidos e Israel

Sobre advertencia no hay engaño: Irán afirma consecuencias en venta y producción de petróleo por guerra contra Estados Unidos e Israel
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 09:06:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Teherán, Irán, 8 de marzo del 2026.- El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, lanzó una advertencia al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las consecuencias económicas de la guerra en curso en la región.

A través de la red social X, Qalibaf criticó las declaraciones de Trump respecto al precio del petróleo. “Trump dijo que los precios del petróleo no subirían demasiado; ahora que lo han hecho, dice que pronto se corregirán por sí solos”, escribió.

El legislador advirtió que si el conflicto continúa, podría afectar gravemente la producción y la venta de petróleo, lo que tendría repercusiones para la economía global.

“Si la guerra continúa así, no habrá forma de vender petróleo ni capacidad para producirlo”, señaló.

Qalibaf también afirmó que el conflicto está “quemando los intereses” de Estados Unidos, de los países de la región y del resto del mundo, lo que atribuyó a las decisiones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Tras el inicio de la guerra, gran parte del tráfico marítimo se ha visto afectado en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial.

Además, Irán ha lanzado ataques contra instalaciones energéticas en Israel, Arabia Saudita y Qatar, entre otros países. 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Trasciende captura de "La Lupe" en Guanajuato; no hay confirmación oficial
Armas, tigres y autos robados: destapan mercado negro que opera en grupos de WhatsApp en Michoacán
Denuncia pública pone bajo escrutinio a la Policía Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, por presuntos abusos
Alumnos de CBTA 190 en Morelos son captados presuntamente consumiendo estupefacientes en salón de clases
Más información de la categoria
Sobre advertencia no hay engaño: Irán afirma consecuencias en venta y producción de petróleo por guerra contra Estados Unidos e Israel
Paternidad del Atlante que fiirma su séptima victoria sobre el Atlético Morelia
Claudia Sheinbaum llama a tener "cabeza fría" ante dichos de Trump sobre México y los cárteles
Trasciende captura de "La Lupe" en Guanajuato; no hay confirmación oficial
Comentarios