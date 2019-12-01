Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 17:40:17

Lima, Perú, 21 de noviembre de 2026.- Al menos 15 personas resultaron lesionadas luego del sismo de magnitud 6.7 que se registró en el centro de Perú, donde también se reportaron daños en más de un centenar de viviendas, de acuerdo con información de las autoridades de protección civil.

El balance preliminar del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), publicado este sábado 21 de noviembre, señala que Junín fue la región con mayor número de afectados, al concentrar 11 personas heridas. También se reportaron lesionados en Huánuco, Lima, Callao y Pasco.

En cuanto a los daños materiales, las autoridades contabilizaron cuatro inmuebles que ya no pueden ser habitados, mientras que otros 127 presentaron afectaciones. Los reportes se concentraron principalmente en Junín y Pasco.

El movimiento telúrico ocurrió el viernes y su epicentro se localizó en una zona de la región andina, a unos 300 kilómetros al este de Lima, la capital peruana.

La actividad sísmica continuó este sábado en Junín, donde el Instituto Geofísico de Perú registró otros dos movimientos, uno de magnitud 5.0 y otro de 3.5.

La actividad sísmica es frecuente en Perú debido a que el país forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona caracterizada por la interacción de placas tectónicas.