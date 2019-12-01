Sheinbaum se reúne con mexicanos en China en el marco de la APEC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 08:39:39

Shenzhen, China, a 16 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con connacionales que residen en China, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La mandataria mexicana compartió imágenes del encuentro en su cuenta de X, con el mensaje: “Todas y todos son un orgullo para México”.

A su llegada a territorio asiático, la jefa del Ejecutivo federal adelantó que durante su participación buscará conocer el desarrollo de hospitales inteligentes e impulsar la cooperación en agricultura, medio ambiente y ciencia, entre otros temas.

Además, de acuerdo con la agenda oficial, la presidenta Sheinbaum tiene prevista una conferencia con empresarios de todo el mundo el próximo 17 de noviembre.

Posteriormente, se encontrará con el presidente de China, Xi Jinping.