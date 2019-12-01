Será imputado este martes en un tribunal de Utah el sospechoso por el homicidio de Charlie Kirk

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 10:07:14
Utah, Estados Unidos, a 16 de septiembre de 2025.- El sospechoso por el homicidio del activista conservador Charlie Kirk, Tyler Robinson será imputado este martes en un tribunal de Utah.

Fue el pasado 10 de septiembre, cuando Kirk, quien era fundador de Turning Point USA, se encontraba impartiendo una charla en la Universidad de Utah Valley, cuando recibió un disparo mortal. Tras aproximadamente 33 horas de persecución, Tyler fue detenido gracias a que su padre realizó una llamada a las autoridades.

De acuerdo a las autoridades Robinson enfrenta cargos por asesinato agravado, obstrucción a la justicia y uso de arma con daño severo.

El director del FBI, Kash Patel, dio a conocer que se encontró que la toalla con la que fue envuelta el arma que se usó para el crimen, tenía ADN que coincidía con el de Tyler, además de que encontraron una nota escrita por él que indicaba que cometería el ataque.

 

 

