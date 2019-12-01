Sentencian a 7 años de cárcel a menor que mató a Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial colombiano

Bogotá, Colombia, 28 de agosto del 2025.- El menor de edad que privó de la vida al senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay fue sentenciado a siete años de privación de la libertad por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, parte o tenencia de armas de fuego.

La Fiscalía precisó en un comunicado que por la sanción “el menor de edad deberá permanecer siete años recluido en un centro de atención especializada”.

Cabe destacar que el asesino de Uribe Turbay es un menor de 15 años de edad, cuyo nombre se mantiene reservado por su condición de menor y mismo que fue capturado en flagrancia el pasado 7 de junio en Bogotá, minutos después del atentado contra el senador del partido opositor de derecha Centro Democrático.

La sentencia fue emitida tan solo 80 días después del atentado a tiros en el que Uribe Turbay sufrió graves heridas en la cabeza que le causaron la muerte el pasado 11 de agosto y se debió a que su proceso lo tramitó el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que en Colombia juzga a jóvenes de 14 a 18 años, con penas de hasta ocho años en centros especializados.

“Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, escribió el abogado Víctor Mosquera, quien representa a la familia Uribe Turbay.