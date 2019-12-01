Señala el Instituto Nobel que la medalla continúa siendo de Machado, después de que ella se la entregó a Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 16:28:52

Oslo, Noruega, a 16 de enero de 2026.- La entrega de la medalla del Premio Nobel de la Paz por parte de la opositora venezolana María Corina Machado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó un debate internacional en torno al significado simbólico del galardón.

Aunque Trump celebró públicamente el acto, el Instituto Nobel Noruego aclaró que, más allá de cualquier cesión material, el premio continúa estando histórica y legalmente vinculado a la persona que fue oficialmente distinguida.

Machado, quien recibió el Nobel de la Paz en 2025 por su labor en favor de una transición democrática en Venezuela, entregó la medalla durante una reunión en la Casa Blanca. La imagen del encuentro, difundida por la administración estadounidense, muestra al mandatario sosteniendo la presea dentro de un marco dorado. Un funcionario confirmó que Trump tiene la intención de conservarla.

El reconocimiento otorgado a Machado incluye también un diploma oficial y una dotación económica de 11 millones de coronas suecas, equivalentes a aproximadamente 1.19 millones de dólares.

Desde Oslo, el comité responsable del Nobel de la Paz fue enfático al señalar que el premio es “indisociable” de quien lo recibe.

“Sin importar lo que ocurra con la medalla o el diploma, es y será siempre el galardonado inicial quien permanezca en la historia como el ganador”, precisó el organismo en un comunicado.

La institución subrayó que la decisión del premio es definitiva y no puede alterarse por acciones posteriores del laureado. Asimismo, aclaró que no existe ninguna limitación estatutaria sobre el destino de los objetos físicos del reconocimiento.

“Un galardonado puede hacer lo que quiera con la medalla, el diploma o el dinero del premio”, explicó el comité, que evitó pronunciarse sobre las motivaciones políticas del gesto de Machado.

Con esta aclaración, el Instituto Nobel buscó cerrar las especulaciones sobre una posible transferencia simbólica del reconocimiento.