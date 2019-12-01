Se registra atropellamiento masivo en pleno Centro de Londres; hay varios heridos

Se registra atropellamiento masivo en pleno Centro de Londres; hay varios heridos
Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 07:40:38
Londres, Inglaterra, a 4 de septiembre 2025.- Varias personas resultaron heridas luego de ser arrolladas por un autobús de pasajeros de dos pisos en la ciudad de Londres, Inglaterra.

Según información oficial, el atropellamiento masivo se registro cerca de la Estación Victoriam una de las zonas más concurridad de la capital de la capital inglesa, cuando la unidad de transporte terminó encima de una acera en la que deambulaban muchas personas.

De acuerdo con testigos, el vehículo era conducido a exceso de velocidad en el momento del incidente por lo que arrolló a por lo menos 15 transeúntes.

Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres (MET), comentó a la agencia EFE que, entre los heridos se encuentra el conductor del autobús, quien no fue detenido por el accidente.  

