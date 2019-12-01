Se incendia barco que transportaba a refugiados de Sudán con dirección a Italia; el saldo es de al menos 50 personas fallecidas

Se incendia barco que transportaba a refugiados de Sudán con dirección a Italia; el saldo es de al menos 50 personas fallecidas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 19:19:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Libia, África, a 16 de septiembre de 2025.- La Organización internacional para las Migraciones (OIM), informó que el día de hoy se registró el incendio de un barco que transportaba refugiados de Sudán, con rumbo a Italia. En el terrible accidente al menos 50 personas perdieron la vida.

El hecho se registró frente a las costas de Libia, el cual, tras ser reportado, los elementos de la OIM acudieron al sitio para brindar las asistencias médicas correspondientes a los sobrevivientes de este accidente.

Cientos de migrantes procedentes de África, intentan cruzar en barco desde Túnez hasta Italia, buscando una vida más digna. En la misma ruta en la que el día de hoy al menos 50 personas perdieron la vida, se han registrado más muertes, ya que pobladores de lugares cercanos, han indicado que hasta niños y mujeres, los cuales intentaban cruzar, han perecido en el sitio.

"La OIM profundamente entristecida por la trágica pérdida de vidas después de que un barco con 75 refugiados de Sudán se incendiara frente a las costas de Libia el 14 de septiembre. Al menos 50 personas murieron", indicó la OIM mediante un comunicado publicado en “X”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Señor muere ahogado frente a su familia en Ciudad Victoria
Aunque es delito, el maltrato animal persiste en la Ciudad de México
Hallan a hombre sin vida en domicilio de Morelia, Michoacán; se investigan las causas de muerte
Adolescente se dispara en el rostro al manipular un cartucho en Morelia, Michoacán: Seguía un video de la red
Más información de la categoria
Se apaga una leyenda: Robert Redford muere dejando un legado imborrable en el cine
Cifra de muertes por dengue en México  ascendió de 32 a 48 en tan solo una semana; 172 defunciones por probable dengue siguen siendo estudiadas
Del eco de Josefa Ortiz a las olvidadas heroínas de la Independencia: las mujeres que Claudia Sheinbaum rescató en su primer Grito
Decisiones de Carlos Manzo sacrifican a Uruapan, lamenta el Gobernador de Michoacán ante chantajes del Alcalde: “No hay que revolver las cosas”, dice Bedolla
Comentarios