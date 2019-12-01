Se incendia barco que transportaba a refugiados de Sudán con dirección a Italia; el saldo es de al menos 50 personas fallecidas

Libia, África, a 16 de septiembre de 2025.- La Organización internacional para las Migraciones (OIM), informó que el día de hoy se registró el incendio de un barco que transportaba refugiados de Sudán, con rumbo a Italia. En el terrible accidente al menos 50 personas perdieron la vida.

El hecho se registró frente a las costas de Libia, el cual, tras ser reportado, los elementos de la OIM acudieron al sitio para brindar las asistencias médicas correspondientes a los sobrevivientes de este accidente.

Cientos de migrantes procedentes de África, intentan cruzar en barco desde Túnez hasta Italia, buscando una vida más digna. En la misma ruta en la que el día de hoy al menos 50 personas perdieron la vida, se han registrado más muertes, ya que pobladores de lugares cercanos, han indicado que hasta niños y mujeres, los cuales intentaban cruzar, han perecido en el sitio.

"La OIM profundamente entristecida por la trágica pérdida de vidas después de que un barco con 75 refugiados de Sudán se incendiara frente a las costas de Libia el 14 de septiembre. Al menos 50 personas murieron", indicó la OIM mediante un comunicado publicado en “X”.