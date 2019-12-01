Sacará Donald Trump a las personas sin hogar de Washington

Sacará Donald Trump a las personas sin hogar de Washington
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 23:06:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, a 10 de agosto de 2025.- A través de su red Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que tiene un plan para expulsar a las personas sin hogar que viven en las calles de Washington D. C.

Aunque no dio muchos detalles sobre a dónde serán reubicados, especifico que serán enviados lejos de la ciudad y se les dará alojamiento.

“Voy a hacer que nuestra capital sea más hermosa y segura que nunca. Las personas sin hogar tendrán que irse inmediatamente”.
 
Asimismo, el mandatario estadounidense, aprovechó para dar un mensaje a las personas que califica como "criminales", a quienes dijo que no serán reubicados, sino encarcelados.

“No tienen por qué irse. Los meteremos en la cárcel, donde pertenecen”.

Será este lunes, cuando el líder republicano ofrezca una rueda de prensa, donde dará más detalles sobre su plan para recuperar el control de la ciudad.

De acuerdo a datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, en el 2024 sumaban 5 mil 600 personas que vivían en situación de calle en Washington.
 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a dos menores por secuestro; rescatan a dos víctimas en Valle de Santiago, Guanajuato
Abandonan cabeza humana en letras monumentales de la localidad 18 de Marzo, en Buenavista, Michoacán: La Alcaldesa está amenazada; autoridades dejan extremidad ahí por horas
Ataque armado en una cantina de la colonia Emiliano Zapata deja un saldo de 8 personas fallecidas y varios heridos en Uriangato, Guanajuato
Durante pleito, mujer quita la vida a dos de sus vecinas en la colonia Morelos de la CDMX 
Más información de la categoria
Abandonan cabeza humana en letras monumentales de la localidad 18 de Marzo, en Buenavista, Michoacán: La Alcaldesa está amenazada; autoridades dejan extremidad ahí por horas
Ola de violencia en Uruapan, Michoacán: Matan a conductor en Infonavit Balcones; segundo homicidio del día y cuarto del mes
Inseguridad se adueña de Uruapan, Michoacán: En diez días roban 20 vehículos, asaltan 7 negocios, matan a cuatro personas y balean a tres más
Ultiman a tiros a un individuo en la colonia La Isla de Uruapan, Michoacán 
Comentarios