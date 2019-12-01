Sacará Donald Trump a las personas sin hogar de Washington

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 23:06:45

Washington, Estados Unidos, a 10 de agosto de 2025.- A través de su red Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que tiene un plan para expulsar a las personas sin hogar que viven en las calles de Washington D. C.

Aunque no dio muchos detalles sobre a dónde serán reubicados, especifico que serán enviados lejos de la ciudad y se les dará alojamiento.

“Voy a hacer que nuestra capital sea más hermosa y segura que nunca. Las personas sin hogar tendrán que irse inmediatamente”.



Asimismo, el mandatario estadounidense, aprovechó para dar un mensaje a las personas que califica como "criminales", a quienes dijo que no serán reubicados, sino encarcelados.

“No tienen por qué irse. Los meteremos en la cárcel, donde pertenecen”.

Será este lunes, cuando el líder republicano ofrezca una rueda de prensa, donde dará más detalles sobre su plan para recuperar el control de la ciudad.

De acuerdo a datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, en el 2024 sumaban 5 mil 600 personas que vivían en situación de calle en Washington.

