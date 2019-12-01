Rusia y Ucrania acuerdan detener ataques contra infraestructuras energéticas

Rusia y Ucrania acuerdan detener ataques contra infraestructuras energéticas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 12:53:36
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Washington D. C., Estados Unidos, a 12 de octubre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Rusia y Ucrania alcanzan un acuerdo para detener los ataques contra las infraestructuras energéticas.

Lo anterior lo dio a conocer a través de un mensaje en su plataforma Truth Social, en la que detalló que el alto al fuego es inmediato.

“Con efecto inmediato, se establece un alto al fuego en materia energética en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han dado su consentimiento. ¡No lo infrinjan!”, escribió el mandatario estadounidense.

Cabe mencionar que, al corte de esta edición los gobiernos de Rusia y Ucrania no se han pronunciado respecto al acuerdo.

Además, el anuncio del líder republicano se dio luego de que Kiev llevara a cabo varias ofensivas contra esas infraestructuras rusas, situación que provocó la molestia del presidente Trump.

“Le dijimos ‘puedes hacer lo que quieras con Rusia, pero no ataques las refinerías'”, aseguró en la previa el jefe de Estado estadounidense. 

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