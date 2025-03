Rusia rechaza plan de paz de europeo y se posiciona contra posible despliegue de tropas en Ucrania

Moscú, Rusia, a 6 de marzo 2025.- Rusia rechazó el plan de paz, propuesto por las potencias europeas, el cual incluye el despliegue de tropas en Ucrania, y amenazó con medidas de respuesta, ya que indicó que para ellos no hay distinción entre las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y los ejércitos de Francia y Reino Unido.

“Eso significará no una híbrida sino una participación abierta, oficial y no disimulada de los países de la OTAN en la guerra contra Rusia. No podemos permitirlo”, dijo Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, en rueda de prensa.

Cabe señalar que el despliegue de tropas europeas fue planteado la víspera por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el que sería un plan armado con el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

Asimismo, el mandatario ucraniano reafirmó su compromiso con la paz y propuso también a Rusia una tregua y el intercambio de prisioneros, asunto que aborda hoy en Bruselas con los dirigentes europeos.

“Estamos ante un intento de lograr a cualquier precio un respiro” para las Fuerzas Armadas ucranianas “e impedir el colapso del frente”, dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores.