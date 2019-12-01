Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 22:54:34

Moscú, Rusia, 6 de abril de 2026.- Rusia explora el desarrollo de sistemas propios de comunicación satelital como alternativa a Starlink, cuya operación en Ucrania ha influido de manera significativa en el desarrollo del conflicto.

De acuerdo con reportes, Moscú analiza el uso de los sistemas Sprint-030, operados a través de satélites de la serie Express, como una posible solución para fortalecer sus capacidades de comunicación. Estos satélites fueron fabricados para Rusia por empresas europeas como Airbus y Thales Group hasta 2021.

El sistema Starlink, desarrollado por SpaceX, ha tenido un impacto relevante en las comunicaciones del ejército ucraniano, al facilitar conectividad en zonas de combate y operaciones estratégicas.

Analistas señalan que esta ventaja tecnológica ha sido un factor que ha incidido en el terreno militar, contribuyendo a que Rusia haya perdido territorio en meses recientes.

Ante este escenario, el gobierno ruso busca reducir su dependencia tecnológica y contrarrestar las capacidades de comunicación de Ucrania; sin embargo, especialistas advierten que, por ahora, existe una brecha considerable entre los sistemas en desarrollo y la tecnología que ofrece Starlink.