Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 19:02:53

Moscú, Rusia, 23 de noviembre de 2026.- Luego de una serie de ataques con drones de Ucrania el pasado 21 de noviembre contra un buque de carga ruso Sparta II, cerca del golfo de Finlandia, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió este lunes sobre el riesgo de estos ataques en el mar Báltico.

De acuerdo con las Fuerzas Armadas de Finlandia, el ataque fue perpetrado por Ucrania. El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, afirmó a través de una publicación en X que “Ucrania tiene derecho a defenderse contra el agresor”, y aseguró que las autoridades de su país tenían la situación bajo control, pese al humo que llegaba a zonas cercanas.

Por su parte, Dmitri Peskov calificó el hecho como una “tendencia muy peligrosa” y una “actividad terrorista” en la región báltica, además de pedir que los países bálticos influyan sobre Kiev para frenar estos ataques.

El portavoz ruso evitó dar detalles del incidente y afirmó que las fuerzas rusas mantienen ataques diarios a gran escala contra infraestructura militar ucraniana.

Además, la advertencia coincide con el anuncio del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien reivindicó la autoría de los ataques con drones navales contra dos buques rusos, la corbeta Merkury y el carguero MV Angara, cerca de la costa libia. Sobre este incidente, Peskov únicamente comentó que habían “tomado nota”, mientras que la misión de la ONU en Libia (UNSMIL) manifestó su preocupación.