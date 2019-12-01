Revela Sheinbaum llamadas con Petro y Pedro Sánchez tras ataque a Venezuela; llama a la unidad nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 13:47:38

Ciudad de México, a 5 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reveló que sostuvo llamadas telefónicas con sus homólogos Gustavo Petro y Pedro Sánchez, mandatarios de Colombia y España, respectivamente, luego de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

Tras dicha comunicación, varios países publicaron un comunicado conjunto en el que rechazan la operación estadounidense y reiteran que se debe buscar una salida pacífica en el conflicto.

En ese sentido, la mandataria mexicana recordó que el país mantiene una postura histórica basada en la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, principios consagrados tanto en la Constitución como en el derecho internacional.

“La Carta de las Naciones Unidas es muy clara en la defensa de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. La ONU y otra organización multilateral, que es la OEA, deben garantizar esto. Siempre buscar una salida pacífica, como lo establece nuestra Constitución y la Carta de Naciones Unidas”, afirmó la jefa del Ejecutivo federal.

Igualmente, lanzó un llamado a la unidad nacional, ante las amenazas recientes del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre posibles nuevas operaciones militares o intervenciones en países como Cuba, Colombia e incluso México.

“Los pueblos y la fortaleza de los pueblos. Por eso en México hay que mantenernos unidos y con una visión clara, porque esa visión la establece nuestra Constitución. La defensa de nuestra soberanía debe ser parte de la posición de todas y todos los mexicanos”, subrayó la gobernante.