Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 14:49:11

Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 23 de noviembre 2026.- Nvidia restituyó a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de la compañía tras un acuerdo por unanimidad del Consejo de Administración.

La decisión se tomó dos semanas después de su dimisión, luego de que se hicieran públicas dos relaciones extramaritales, una de ellas con una presunta espía china y otra con una subordinada.

No obstante, a través de un comunicado oficial, la empresa tecnológica anunció que el Consejo de Administración votó a favor de su reincorporación tras una serie de reuniones con él, en las que, según explicó Nvidia, quedaron satisfechos con su “franqueza y capacidad de liderar“.

“El Consejo de Administración considera que Jensen es la persona idónea para liderar Nvidia y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”, declaró Harvey Jones, presidente del órgano ejecutivo de Nvidia.

Igualmente, la compañía de chips para inteligencia artificial indicó en el boletín de prensa que reconoce que “recibió información de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos” y en base a estos datos confía en que el retorno de Huang no suponga “ningún riesgo para la seguridad nacional”.