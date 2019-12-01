Renuncia asesor de antiterrorismo de Trump; asegura que Irán "no representaba una amenaza inminente"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 09:24:05

Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de marzo 2026.- Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo, anunció en redes sociales que renunció a su puesto en el gobierno de Estados Unidos.

Lo anterior, al asegurar que “no puede en buena conciencia” respaldar la guerra en Irán lanzada por la administración del presidente Donald Trump, la cual inició el pasado 28 de febrero.

Además, el ahora ex funcionario estadounidense escribió en su mensaje que la República Islámica no representaba “ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”.

Cabe mencionar que Kent es un excandidato político con conexiones con extremistas de derecha.

Fue nominado a su ahora ex cargo, por el líder republicano y su nombramiento fue avalado el pasado julio por una votación de 52-44.