Reitera Trump que no quiere extender el alto al fuego con Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 11:17:15

Washington D. C., Estados Unidos, a 21 de abril 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no quiere extender el alto el fuego con Irán, el cual vence el próximo 22 de abril.

En ese sentido indicó que su intención es llegar a un acuerdo de paz antes de que se venza el plazo establecido de dos semanas de tregua en el Medio Oriente.

Lo anterior lo comentó en entrevista telefónica para la cadena NBC News, en la cual afirmó “no tenemos tanto tiempo”.

En ese sentido, aseguró que la República Islámica “puede ponerse en una situación muy sólida” si aceptan sus propuestas de paz.

“Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo. Pueden convertir a su país en una nación fuerte de nuevo, una nación maravillosa de nuevo”, agregó el líder republicano.

Igualmente, el mandatario estadounidense reiteró que la nación persa tiene “un pueblo increíble” pero lamentó que sus líderes están “sedientos de sangre”, por lo que les instó a que usen “la razón y el sentido común”.