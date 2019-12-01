Regresa a México el buque escuela Cuauhtémoc tras fatal accidente en Nueva York

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 07:42:14

Nueva York, Estados Unidos, 5 de septiembre del 2025.- El buque escuela “Cuauhtémoc” de la Secretaría de Marina (Semar) zarpó este sábado 4 de octubre de 2025 desde el muelle 86 de Hudson River Park, en Nueva York, con destino a México, luego de concluir los trabajos de reparación derivados del choque ocurrido el 17 de mayo pasado contra la base del puente de Brooklyn.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, confirmó el retorno de la embarcación durante la ceremonia por el 204 aniversario de la Armada de México, realizada en el puerto de Veracruz.

Cabe recordad que el siniestro ocurrido en el mes de mayo dejó dos cadetes fallecidos (América Yamileth Sánchez y Adal Yahir Maldonado) y 20 marinos lesionados.

Tras el incidente, el buque permaneció en Estados Unidos para las revisiones y reparaciones estructurales correspondientes, además de cumplir con las pruebas de navegación antes de su regreso.