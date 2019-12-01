Reanudan vuelos en Estados Unidos tras suspensión por fallas en comunicaciones

Reanudan vuelos en Estados Unidos tras suspensión por fallas en comunicaciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 20:23:12
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Washington, Estados Unidos, a 13 de noviembre de 2026.- La actividad aérea en Estados Unidos comenzó a normalizarse luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) retirara la suspensión nacional de despegues que se prolongó durante varias horas, debido a problemas en los sistemas de comunicación utilizados por los centros de control del tráfico aéreo.

La interrupción, que duró aproximadamente cuatro horas, generó afectaciones en miles de vuelos y complicaciones para pasajeros en distintos aeropuertos del país, mientras las autoridades trabajaban para restablecer el funcionamiento de los sistemas.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó la reapertura del espacio aéreo y atribuyó el incidente a equipos tecnológicos obsoletos. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que la interrupción estuviera relacionada con un ciberataque o con una falla de los servicios de Microsoft.

Aunque la FAA autorizó nuevamente las salidas, las operaciones no se normalizaron de inmediato, debido a que las aerolíneas tuvieron que reorganizar itinerarios, tripulaciones y aeronaves que quedaron fuera de sus rutas previstas.

Las autoridades señalaron que los vuelos internacionales fueron atendidos de manera individual, mientras continuaban las revisiones para determinar el origen de las fallas que obligaron a detener temporalmente los despegues en todo el territorio estadounidense.

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