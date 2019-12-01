Reabren el Museo de Louvre tres días después de robo de piezas "invaluables" de la familia real

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 11:17:52

París, Francia, a 22 de octubre 2025.- Se reabrió el Museo de Louvre, en París, Francia, tres días después del robo de al menos ocho piezas de joyería “invaluables”, que pertenecieron a varios miembros de la familia real francesa, por parte de cuatro sujetos que escaparon en motocicletas.

Cabe mencionar que, las autoridades francesas de distintos niveles consideraron que el atraco a la sala de Apollo, es “el robo del siglo”.

El incidente ha creado una lluvia de críticas hacia la dirección del museo y el ministerio de Cultura, al que señalan de no haber protegido suficientemente el museo más visitado del mundo.

En ese sentido, Laurence des Cars, presidenta de la pinacoteca, debe comparecer ante una comisión del Parlamento francés para ser interrogada sobre el desarrollo de los hechos.

El pasado 19 de octubre, un grupo de ladrones utilizó una escalera mecánica para entrar al Louvre por uno de los balcones ubicados en la fachada que da hacia el río Sena, rompió varios aparadores y tomó nueve piezas de joyería, de las cuales logró robar ocho, todo esto en solo siete minutos mientras las instalaciones tenían visitantes dentro de ellas.