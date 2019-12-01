Ratifican condena de Trump por agresión sexual; deberá pagar compensación millonaria a víctima

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 13:50:33
Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de septiembre 2025.- Un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos ratificó la condena por abuso sexual y difamación en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , por lo que deberá pagar una multa de 83.3 millones de dólares a la autora Elizabeth Jean Carroll.

"Concluimos que el tribunal de distrito no cometió errores en ninguna de las decisiones recurridas y que los daños otorgados por el jurado fueron razonables a la luz de los hechos extraordinarios y atroces de este caso", escribió en su determinación el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito.

De acuerdo con la sentencia original publicada en enero del 2024, 65 millones de dólares en son por daños punitivos después de que el jurado determinara que el entonces ex presidente Trump actuó con malicia en sus numerosos comentarios públicos sobre Carroll; 7.3 millones en daños compensatorios y 11 millones de dólares para financiar una campaña en línea para reparar la reputación de la autora.

Según se dio a conocer, los nueve jurados establecieron esa cifra, considerada astronómica, para disuadir al mandatario estadounidense de "hacer daño" nuevamente a la demandante.

