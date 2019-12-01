Putin y Lula da Silva conversan vía telefónica; respaldan que se garantice la soberanía de Venezuela

Putin y Lula da Silva conversan vía telefónica; respaldan que se garantice la soberanía de Venezuela
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 20:32:52
Moscú, Rusia, a 14 de enero de 2026.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo una conversación telefónica este miércoles con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a iniciativa del mandatario brasileño, en la que ambos coincidieron en su evaluación sobre la situación que atraviesa Venezuela, informó el Kremlin mediante un breve comunicado.

De acuerdo con la nota oficial, los dos jefes de Estado “respaldaron la necesidad de que se garantice la soberanía del Estado y los intereses nacionales de la República Bolivariana de Venezuela”. El documento añade que “los líderes intercambiaron opiniones sobre la actualidad internacional, con especial atención a la situación en Venezuela”.

Esta es la primera ocasión en que Putin se pronuncia de manera indirecta sobre los acontecimientos en el país sudamericano, luego de su reaparición pública el lunes pasado tras dos semanas de celebraciones navideñas, y después de que su antiguo “aliado estratégico”, el presidente Nicolás Maduro, fue sustraído de forma ilegal y trasladado a Estados Unidos.

Asimismo, el Kremlin indicó que ambos mandatarios “acordaron continuar coordinando esfuerzos, incluido en el marco de la Organización de las Naciones Unidas y a través de los BRICS, para reducir la tensión en América Latina y en otras regiones del mundo”.

