Presidente electo de Colombia anuncia oficina del Escudo de las Américas en Medellín

Presidente electo de Colombia anuncia oficina del Escudo de las Américas en Medellín
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 17:09:32
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Medellín, Colombia, a 21 de julio de 2026.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, adelantó que durante su administración impulsará una mayor cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, al anunciar la instalación de una oficina del llamado Escudo de las Américas en Medellín, iniciativa encabezada por el presidente estadounidense Donald Trump para enfrentar al narcotráfico.

El abogado y empresario, quien asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, aseguró que fortalecer la relación con Washington será una de las prioridades de su gobierno como parte de su estrategia para combatir a los grupos armados y al crimen organizado que operan en el país.

Colombia había quedado fuera de esta alianza en marzo pasado debido a las diferencias entre el presidente saliente, Gustavo Petro, y Donald Trump. Actualmente, el Escudo de las Américas está integrado por 16 países aliados de Estados Unidos, entre ellos Argentina, Ecuador y El Salvador, mientras que México y Brasil no participan en el mecanismo.

De la Espriella señaló que buscará incorporar a Colombia a esta coalición y confirmó que Medellín será la sede de una oficina del programa, al considerar que esa ciudad representa un punto clave en la lucha contra el narcotráfico.

"Aquí en Medellín está la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado", declaró el mandatario electo durante un encuentro con medios de comunicación.

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