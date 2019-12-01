Posponen festival "El Grito" en Chicago por miedo a redadas migratorias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 07:33:06

Chicago, Illinois, Estados Unidos, a 5 de septiembre 2025.- El festival “El Grito Chicago” fue pospuesto debido a la falta de garantías de seguridad para la comunidad latina, especialmente mexicana, ante la posibilidad de que se desarrolle una redada antimigratoria, señalaron los organizadores del evento.

A través de un comunicado, el equipo organizador explicó que la decisión fue dolorosa, pero priorizaron la integridad de los asistentes, al señalar que “no están dispuestos a correr ese riesgo”.

De acuerdo con la nota de prensa, el festival buscaba ofrecer un espacio seguro, accesible y familiar, que celebrara las tradiciones mexicanas y fortaleciera el sentido de comunidad, lo cual no es posible con el clima político y social actual en la Ciudad de los Vientos.

De igual forma, los organizadores informaron que todos los boletos adquiridos serán reembolsados en su totalidad a través de la plataforma TicketSignup o en su página web, con un tiempo de procesamiento estimado de 7 a 15 días hábiles.

Además, el comité agradeció el apoyo de patrocinadores, artistas, artesanos y grupos comunitarios que participarían en el festival, a quienes calificaron como el corazón del evento.

Por último, invitaron a la comunidad a celebrar el Día de la Independencia de México de forma segura y responsable, y a continuar con su apoyo a los negocios mexicano-estadounidenses en Chicago.