Por error liberan a responsable de doble homicidio en EEUU; tiene condena de cadena perpetua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 13:47:45

Miami, Florida, Estados Unidos, a 30 de septiembre 2025.- Autoridades de la ciudad de Miami, Florida liberaron por error a James Daniels, condenado a cadena perpetua por el doble homicidio, privación ilegal de la libertad y tortura de dos camioneros en 2020.

De acuerdo con la Oficina del alguacil del condado de Miami-Dade alertó que el sujeto de 60 años de edad “debería ser considerado armado y peligroso”, tras salir del centro correccional Turner Guilford Knight.

En ese sentido, los responsables del sistema penitenciario de Florida explicaron que Daniels fue liberado “debido a un error de procedimiento” y aseguró que utiliza “todos los recursos disponibles, incluyendo la asistencia de nuestros colaboradores policiales locales y federales” para encontrar al fugitivo.

El homicida fue declarado culpable de múltiples cargos a finales del 2024 y recibió la condena de vida en prisión en marzo de este año por sus crímenes en contra de, Osmar Oliva y Johan Gonzalez Quesada, así como por atacar a una tercera víctima que logró sobrevivir.

Reconocido como uno de los casos más violentos del condado en los últimos años, los agentes hicieron un llamado de ayuda a la población para localizar al fugitivo y ofrecen una recompensa de hasta 5 mil dólares.