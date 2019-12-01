Polonia derriba drones rusos que violaron su espacio aéreo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 12:17:23
Varsovia, Polonia, a 10 de septiembre 2025.- Las Fuerzas Armadas de Polonia acusaron  "acto de agresión" y anunciaron que derribaron "objetos hostiles" que violaron su espacio aéreo durante un ataque ruso contra Ucrania.

Al respecto, el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, informó en la red social X que aeronaves del país y de sus aliados "utilizaron sus armas contra los objetos hostiles" y reiteró que el gobierno está "en constante contacto" con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

"Se trata de un acto de agresión que ha creado una amenaza real para la seguridad de nuestros ciudadanos", añadió el mando militar.

Previo a la declaración del funcionario, el Ejército polaco informó que su espacio aéreo "fue violado repetidamente por drones" durante "el ataque llevado a cabo hoy por la Federación Rusa contra objetivos situados en territorio ucraniano".

Según las Fuerzas Armadas, sus radares detectaron "más de diez objetos y, en el caso de aquellos que podían representar una amenaza, el comandante operativo (...) tomó la decisión de neutralizarlos”.

Cabe mencionar que Varsovia es uno de los principales aliados de Ucrania desde el inicio de la guerra con Rusia y actualmente alberga a más de un millón de refugiados ucranianos.

