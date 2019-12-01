Policía de Washington D. C. pasa a control federal, por orden de Trump

Washington D. C., Estados Unidos, a 11 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el gobierno federal l tomará el control de la Policía de Washington D.C. y activará las tropas de la Guardia Nacional como parte de una campaña para controlar el crimen y “restablecer el orden público” en la capital del país.

“Invoco oficialmente la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, y pongo al Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. bajo control federal directo”, dijo el mandatario estadounidense en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Cabe mencionar que dicha cláusula de la llamada Home Rule Act, que gobierna la autonomía de Washington desde 1973, otorga al presidente la facultad de asumir el control de emergencia de la Fuerza de Policía Metropolitana en circunstancias específicas.

En ese sentido, el líder republicano declaró una “Emergencia de Seguridad Pública“, puso a la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia bajo el control de la fiscal general Pam Bondi, y nombró de manera interina al director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, el comisario de policía de la ciudad.

El presidente Trump comentó que dentro de esta “acción histórica para rescatar la capital nacional del crimen, el derramamiento de sangre y el caos“, también estará “desplegando a la Guardia Nacional para ayudar a restablecer el orden público y la seguridad” en la urbe.

“Es el día de la liberación para Washington D.C.”, insistió, mientras adelantó que también acabaría con los campamentos de personas sin hogar y que impondría mano dura a los “delincuentes juveniles que aterrorizan a la capital”.