Pierde la vida Miguel Uribe, precandidato presidencial en Colombia víctima de un atentado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 07:23:20

Bogotá, Colombia, 11 de agosto del 2025.- El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, quien fue herido gravemente en la cabeza víctima de un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá, perdió la vida este lunes, confirmó su esposa María Claudia Tarazona.

“Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”, escribió la mujer en una publicación realizada en una red social, en la que agregó que “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, junto a una foto de la pareja.

Cabe mencionar que Uribe Turbay, de 39 años de edad, estaba hospitalizado desde el día del atentado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y aunque llegó a presentar mejoría, nunca logró salir de un estado crítico.

Fue el pasado 9 de agosto que la clínica Santa Fe informó de que el político había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso que empeoró su estado de salud.

“En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, informó el nosocomio el sábado.

Miguel Uribe Turbay, quien era senador del partido de derecha Centro Democrático, sufrió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia como parte de sus actividades políticas de cara a buscar posicionarse en las elecciones presidenciales de 2026.