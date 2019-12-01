Papa León XIV pide a Putin un alto al fuego para llevar ayuda humanitaria a Ucrania

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 17:33:14

Ciudad del Vaticano, 16 de octubre de 2026.- El papa León XIV pidió al presidente ruso, Vladimir Putin, un alto al fuego en la ciudad ucraniana de Oleshki para permitir la entrada de ayuda humanitaria y facilitar la evacuación segura de la población civil.

El Vaticano informó este viernes que ambos líderes sostuvieron una conversación telefónica, durante la cual el pontífice expresó su preocupación por la grave situación que enfrentan los habitantes de esta localidad, ubicada en la región de Jersón.

De acuerdo con el comunicado, León XIV solicitó una tregua que permita entregar alimentos, suministros médicos y otros apoyos, además de garantizar que los civiles puedan abandonar la zona de manera voluntaria y segura.

Tanto Ucrania como Rusia reconocen la crisis humanitaria en Oleshki, una ciudad afectada por los enfrentamientos entre ambos países. Sin embargo, las dos partes se acusan mutuamente de obstaculizar la entrega de alimentos y las evacuaciones.

La situación también ha generado preocupación internacional, luego de que organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) alertaran sobre las condiciones que enfrenta la población.

La situación también ha generado preocupación internacional, luego de que organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea alertaran sobre las condiciones que enfrenta la población.