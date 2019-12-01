ONG acusa a Cuba de someter a 60 mil presos a trabajos forzados

Fecha: 15 de Septiembre de 2025
La Habana, Cuba, a 15 de septiembre 2025.- De acuerdo con la organización civil Prisoners Defenders, cerca de 60 mil presos en Cuba , están sometidos a trabajos forzados, en su mayoría sin salario y en unas condiciones “inhumanas y explotadoras” por motivos “económicos y punitivos”.

Lo anterior, según su Primer Informe Integral sobre el Trabajo Forzoso en las Prisiones en Cuba, de 42 páginas, que tiene como base 160 entrevistas, de las que 53 fueron tabuladas y firmadas como declaración jurada, además de en otras fuentes documentales.

“Nos hemos encontrado una situación terrible. No tiene otro nombre que esclavitud”, aseguró en la presentación virtual del informe el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, quien habló de “aberración” y algo “realmente repugnante”.

De igual forma, el documento explica que algunos reos viven en “condiciones de esclavitud” en “una desconexión absoluta e impune de la legislación internacional y cualquier derecho laboral”.

De igual forma, la ONG denuncia que la isla “consolida el trabajo forzoso” como “motor económico” y exporta su producción a Europa y asegura que la gran mayoría de los afectados no firma un contrato laboral ni recibe un salario, o este es meramente “simbólico”, al no superar los cuatro dólares al mes.

Noventa Grados
