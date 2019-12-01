OMS levanta la emergencia sanitaria internacional por Mpox, ante disminución de casos

OMS levanta la emergencia sanitaria internacional por Mpox, ante disminución de casos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 09:55:28
Ginebra, Suiza, a 5 de septiembre 2025.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el levantamiento de la emergencia sanitaria internacional por la viruela del mono (mpox), la cual se encontraba activa desde el mes de agosto de 2024.

Lo anterior lo informó el director general de la agencia sanitaria, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien explicó que se tomó la decisión ante el descenso de casos en países especialmente afectados como la República Democrática del Congo, Burundi, Sierra Leona y Uganda.

“Un comité se ha reunido cada tres meses para evaluar la epidemia, este jueves lo hizo de nuevo, me aconsejó dejar de considerarla una emergencia internacional y he aceptado la recomendación”, indicó el experto en rueda de prensa.

Cabe mencionar que era la segunda emergencia internacional por esta enfermedad que había declarado la OMS, tras la decretada entre 2022 y 2023.

En 2024 se confirmaron al menos 18 mil casos de las distintas variantes de la enfermedad, mientras que este año la cifra se elevó a 31 mil, y los casos mortales superan los 200.

