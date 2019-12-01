NYT revela intento fallido de infiltración de EEUU en Corea del Norte; militares habrían ultimado a civiles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 08:17:31

Nueva York, Estados Unidos, a 6 de septiembre 2025.- En 2019 un comando de las fuerzas especiales de Navy Seals 6 de Estados Unidos, falló al intentar infiltrarse en Corea del Norte para interceptar las comunicaciones del líder norcoreano, Kim Jong-un, según información del medio The New York Times.

En su trabajo periodístico, el rotativo cita a una veintena de fuentes relacionadas con la operación que se llevó a cabo durante la primera administración de Donald Trump.

Asimismo, detalló que los militares estadounidenses se toparon con una embarcación norcoreana que llevaba a bordo a un grupo de personas que mataron a tiros por miedo a ser descubiertos.

Momentos después se dieron cuenta de que se trataba de civiles y no de fuerzas armadas norcoreanas, por lo que ocultaron los cuerpos en el mar, para asegurarse de que Corea del Norte no lo atribuyera a una acción militar extranjera.

Por lo anterior, los seals de la Marina estadounidense se retiraron sin cumplir su misión de instalar los equipos de escucha electrónica de última generación, pensada para interceptar las comunicaciones de la élite norcoreana.

Según el diario neoyorquino, además del incidente con el barco de pescadores, uno de los submarinos de EEUU realizó una maniobra equivocada.

Aunque la Casa Blanca no ha confirmado la misión, fuentes que trabajaron en el primer mandato de Trump aseguran que el equipo del presidente temía que un fallo en la misión desencadenara un conflicto con Corea del Norte.