Nuevo líder supremo de Irán está "sano y salvo" pese a estar herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 10:18:23

Teherán, Irán, a 11 de marzo 2026.- Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán, se encuentra "sano y salvo" a pesar de haber sufrido heridas en la guerra, afirmó Yusef Pezeshkian, hijo del presidente iraní, Masud Pezeskhian.

"Oí la noticia de que Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a amigos que tienen contactos y me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo", relató en la red social Telegram.

De acuerdo con los primeros reportes, el hijo del finado ayatolá Alí Jameneí, fue herido durante el ataque mató a su padre el pasado 28 de febrero, día en que inició la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el medio The New York Times (NYT), informó que tres responsables iraníes le indicaron que el nuevo líder supremo tendría heridas en las piernas, pero está a salvo en un lugar de alta seguridad, aunque con posibilidades de comunicación limitadas.