Nueva ley en EE.UU. aprueba juzgar a menores de 14 años que cometan delitos violentos como adultos en Washington

Washington, Estados Unidos, a 16 de septiembre de 2025.- El día de hoy, se aprobaron dos proyectos en Washington, los cuales indican que se podrá juzgar a menores de entre 14 y 15 años como adultos, en ciertos delitos violentos.

El primero de los proyectos indica que se permite que los menores de entre 14 y 15 años de edad, sean tratados como adultos si cometen un delito en la capital del país, el segundo de estos indica que reduce la edad máxima para ser considerado delincuente juvenil, bajando la edad de 24 a 18 años de edad, indicando que las personas que cometan un delito a partir de los 18 años, enfrentarían penas de adulto.

Estas nuevas leyes fueron aprobadas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien es controlada por los republicanos.

"Washington D.C. ha estado plagada de violencia, destrucción y desorden durante demasiado tiempo”, comentaron los republicanos, asegurando que con estas medidas buscan poner un alto en seco a la violencia y el desorden que se vive últimamente en la capital.