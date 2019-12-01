Nueva demanda contra Trump; buscan bloquear perforaciones en Golfo de México

Nueva demanda contra Trump; buscan bloquear perforaciones en Golfo de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 10:48:06
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Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, a 21 de abril 2026.- Grupos ambientalistas demandaron a la Administración Trump, para evitar que British Petroleum (BP) inicie un proyecto de perforación en aguas profundas del Golfo de México.

Los quejosos argumentan que la probabilidad de que ocurra un incidente de pérdida de control del pozo es entre seis y siete veces mayor a los estándares normales.

Igualmente, la querella legal apunta en contra del proyecto de 5 mil millones de dólares conocido como Kaskida, aprobado por el Gobierno estadounidense, el cual se desarrollará a unos 400 kilómetros de las costas de Luisiana y a una profundidad de 10 kilómetros por debajo del lecho marino

Además, los demandantes advirtieron que dicho proyecto se ubicará “en aguas de mayor riesgo”, si se compara con las aguas donde estaba situada la plataforma Deepwater Horizon de BP, en el Golfo de México, que en 2010 causó el peor derrame de petróleo en alta mar en la historia de Estados Unidos.

En dicha catástrofe fallecieron 11 personas, un número incontable de animales murió y causó daños por miles de millones de dólares en el Golfo   

Earthjustice, que representa a los grupos Healthy Gulf, Turtle Island Restoration Network, Habitat Recovery Project, Sierra Club y el Center for Biological Diversity, ha impugnado la aprobación de la propuesta de BP debido a que la información legalmente requerida “está ausente o presenta fallas significativas”, según explicó en un comunicado.

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