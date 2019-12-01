Noboa descarta presencia militar permanente de EU en Ecuador pese a cuestionamientos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 22:06:29

Quito, Ecuador, a 15 de noviembre de 2026.- El despliegue de aeronaves y personal militar estadounidense en instalaciones ecuatorianas ha generado cuestionamientos sobre el alcance de la cooperación entre ambos países, ante lo cual el presidente Daniel Noboa rechazó que exista una base militar de Estados Unidos en territorio nacional.

Durante una entrevista con el medio digital Altavoz, el mandatario aseguró que la presencia de elementos estadounidenses en la base aérea de Taura, ubicada cerca de Guayaquil, corresponde exclusivamente a actividades temporales y operaciones específicas de colaboración, principalmente relacionadas con el combate al narcotráfico.

Noboa sostuvo que las instalaciones pertenecen a Ecuador y que las actividades se desarrollan de manera conjunta con autoridades de ambos países. Además, mencionó que entre las tareas realizadas se encuentran sobrevuelos de drones para obtener información de inteligencia.

Sin embargo, las declaraciones se producen después de que una investigación de la agencia AFP documentara un movimiento inusual de aeronaves estadounidenses en Taura, así como la instalación de decenas de tiendas de campaña y trabajos de infraestructura dentro de la base.

De acuerdo con la investigación, entre junio y mediados de octubre fueron identificados alrededor de 20 vuelos militares estadounidenses. También se encontraron documentos relacionados con la presencia de tropas extranjeras y conexiones aéreas con instalaciones militares de Estados Unidos, entre ellas bases ubicadas en Carolina del Norte y Delaware.

El caso también generó inquietud dentro de las propias Fuerzas Armadas ecuatorianas. Una carta de septiembre reveló que el entonces comandante de la Fuerza Aérea, Mauricio Salazar, solicitó aclaraciones sobre la legalidad del despliegue militar estadounidense. Posteriormente, el general fue separado de su cargo y reasignado a otras funciones.

La presencia de personal militar de Estados Unidos ocurre en un contexto político particular, luego de que en noviembre de 2025 la población ecuatoriana rechazara mediante un referéndum una propuesta para permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país.

Pese a las dudas sobre el alcance de las operaciones, Noboa insistió en que no existe una instalación militar estadounidense en Ecuador, sino actividades de cooperación temporal.