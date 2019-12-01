“Ninguna de las diferencias con EEUU justifica un conflicto militar”; aseguró Maduro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 20:06:20

Caracas, Venezuela, a 5 de septiembre de 2025.- Luego de que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, advirtiera que derribará cazas venezolanos que se consideren un peligro para el país, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, comentó que, ninguna de las diferencias que existan entre su gobierno y el de Estados Unidos, justifica un conflicto militar.

“Ninguna de las diferencias que tenemos y hemos tenido puede llevar a un conflicto militar", comentó Maduro.

Nicolás Maduro aseguró que Washington puso 50 millones de dólares como recompensa para su captura, acusándolo de liderar una red de narcotráfico, para coaccionar su salida de una forma violenta, indicando que quieren montar un expediente falso “tipo Hollywood”.

“Esos informes de inteligencia que le pasan no son verdad. Venezuela hoy por hoy es un país libre de producción de hojas de coca, de cocaína y es un país que combate el narcotráfico”, agregó.

"Venezuela siempre ha estado en la disposición de conversar, de dialogar, pero exigimos respeto… por eso le digo al presidente Donald Trump desde la Venezuela pacífica que el intento que algunos de sus funcionarios están haciendo por un cambio de régimen en Venezuela otra vez es un error", aseveró.