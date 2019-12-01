“Ninguna de las diferencias con EEUU justifica un conflicto militar”; aseguró Maduro

“Ninguna de las diferencias con EEUU justifica un conflicto militar”; aseguró Maduro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 20:06:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Caracas, Venezuela, a 5 de septiembre de 2025.- Luego de que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, advirtiera que derribará cazas venezolanos que se consideren un peligro para el país, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, comentó que, ninguna de las diferencias que existan entre su gobierno y el de Estados Unidos, justifica un conflicto militar.

“Ninguna de las diferencias que tenemos y hemos tenido puede llevar a un conflicto militar", comentó Maduro.

Nicolás Maduro aseguró que Washington puso 50 millones de dólares como recompensa para su captura, acusándolo de liderar una red de narcotráfico, para coaccionar su salida de una forma violenta, indicando que quieren montar un expediente falso “tipo Hollywood”.

“Esos informes de inteligencia que le pasan no son verdad. Venezuela hoy por hoy es un país libre de producción de hojas de coca, de cocaína y es un país que combate el narcotráfico”, agregó.

"Venezuela siempre ha estado en la disposición de conversar, de dialogar, pero exigimos respeto… por eso le digo al presidente Donald Trump desde la Venezuela pacífica que el intento que algunos de sus funcionarios están haciendo por un cambio de régimen en Venezuela otra vez es un error", aseveró.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Muere bebé de 8 meses por sarampión en Chihuahua; suman 17 los fallecidos por esta enfermedad en la entidad
Menor de 6 años de edad encuentra a su madre sin vida dentro de su vivienda en Puebla; autoridades indican que probablemente la mujer se quitó la vida
Guardia Nacional se enfrenta a civiles armados en Celaya, Guanajuato; hubo un detenido
Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en paraje de la colonia Los Llanos en Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Con Sheinbaum, matan a más policías en México: uno cada día; Michoacán, Sinaloa y Guanajuato, los más violentos
Muere bebé de 8 meses por sarampión en Chihuahua; suman 17 los fallecidos por esta enfermedad en la entidad
Donald Trump revive el Departamento de Guerra de Estados Unidos
En medio de ola de violencia en Uruapan con desaparecidos, muertos, asaltos y robos, alcalde Carlos Manzo se lleva 8 patrullas blindadas para vacaciones fuera de Michoacán
Comentarios