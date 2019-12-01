Nicolás Maduro llama “Bruja demoniaca de la Sayona” a la Nobel de la Paz María Corina Machado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 08:14:45
Caracas, Venezuela, 13 de octubre del 2025.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que “90 por ciento de la población del país repudia a la bruja demoniaca de la Sayona”, en referencia a María Corina Machado, dirigente de la oposición a su Gobierno que fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

Cabe mencionar que “La Sayona”, como suelen referirse los dirigentes del Chavismo a Machado, hace referencia a una leyenda popular de Venezuela acerca de un espíritu ambulante de una temida mujer.

El presidente venezolano aseguró que su mandato quiere la paz, “pero con libertad, con soberanía, independencia, dignidad e igualdad”.

“Venezuela tendrá paz, pero con pueblo digno, libre en las calles, trabajando, creando, avanzando. No la paz de los imperios, ni la de las ruinas de Gaza, no la de la miseria y el hambre; no la muerte y la sangre, no; tampoco la paz del dominio, no la de las colonias, no”, auguró.

Así mismo, afirmó que un 90 por ciento del pueblo venezolano repudia cualquier amenaza de invasión o guerra contra Venezuela y dejó en claro que “80 por ciento está dispuesto a combatir por su patria”.

