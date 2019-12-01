Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 19:51:34

Jasab, Omán, 21 de noviembre de 2026.- Un recorrido de aproximadamente 15 kilómetros en aguas del estrecho de Ormuz fue el desafío que realizó el nadador británico Lewis Pugh para llamar la atención sobre las consecuencias ambientales que ha dejado el conflicto armado en la región.

El deportista, de 56 años y reconocido por su labor en favor de la protección de los océanos, completó la travesía en tres días, durante los cuales nadó en distintos tramos cercanos a la costa de Omán.

Sin embargo, la actividad estuvo marcada por los ataques contra embarcaciones comerciales. Pugh relató que, poco después de entrar al agua durante una de las jornadas, un buque petrolero fue alcanzado a varios kilómetros de distancia. También presenció otros incidentes en los que barcos terminaron envueltos en llamas.

El nadador advirtió que los daños en los buques representan un riesgo para los ecosistemas marinos, debido a posibles derrames de petróleo y sustancias químicas que podrían afectar a especies como delfines, tortugas marinas y dugongos.

Además, señaló que la contaminación puede extenderse a los arrecifes de coral, manglares y zonas costeras, con consecuencias que podrían permanecer durante generaciones.

Lewis Pugh, quien también se desempeña como Patrono de los Océanos de Naciones Unidas, utilizó este recorrido para pedir el cese de las hostilidades, la reapertura del estrecho y la limpieza de los residuos contaminantes que afectan la región.