“Nada ni nadie en este mundo nos va a quitar el derecho a la felicidad, a la vida”; Maduro adelanta la época navideña en Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 22:09:35

Caracas, Venezuela, a 8 de septiembre de 2025.- Este lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que decidió adelantar el inicio de la temporada, indicando que comenzará a partir del 1 de octubre, siendo ya el segundo año consecutivo que adelanta la navidad, argumentando que esta acción tiene beneficios económicos para el país.

“Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad.”, indicó.

“Vamos a decretar que desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez… nada ni nadie en este mundo nos va a quitar el derecho a la felicidad, a la vida”, agregó.

Esto sucede luego de que el gobierno de Venezuela, reforzara la fuerza militar, en defensa a lo que ellos han catalogado como amenazas y agresiones por parte de los Estados Unidos.