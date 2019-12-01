Mujer de 65 años fallece tras ataque de tiburón en Sudáfrica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 16:47:51

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 21 de octubre de 2026.- Una mujer de 65 años murió tras ser atacada por un tiburón mientras nadaba en la playa Orient, ubicada en la ciudad de KuGompo, antes conocida como East London, en la provincia del Cabo Oriental, Sudáfrica.

El ataque ocurrió la mañana del martes 20 de octubre, cuando la mujer nadaba junto con un grupo de personas. Al percatarse de que estaba en peligro, otros nadadores acudieron para ayudarla y la llevaron hasta la orilla, donde intentaron salvarle la vida, pero fue declarada muerta en el lugar.

De acuerdo con testigos citados por medios locales, la mujer sufrió heridas graves en un muslo y en uno de sus brazos. Hasta el momento, las autoridades no han identificado la especie de tiburón involucrada en el ataque.

Luego de lo ocurrido, las autoridades municipales ordenaron el cierre temporal de las playas Orient y Eastern como medida preventiva, mientras se realizan revisiones para determinar cuándo podrán volver a recibir visitantes.

La policía abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte, mientras que las autoridades pidieron a los bañistas evitar ingresar al mar en las zonas afectadas y respetar las indicaciones de seguridad.

De acuerdo con los medios sudafricanos, la víctima fue identificada como Janine Lochrenberg, una mujer que se había jubilado recientemente y que era integrante de un grupo local de natación en aguas abiertas y también se dedicaba a la música.