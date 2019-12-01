Ministro de Exteriores de Corea del Sur viajará a EEUU para liberar a trabajadores detenidos en redada a Hyundai

Seúl, Corea del Sur, a 8 de septiembre 2025.- El titular del Ministerio de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, viajará a la ciudad de Washington D. C., para tratar de liberar a los más de 300 trabajadores surcoreanos arrestados en la redada migratoria de una megaplanta de Hyundai en Georgia.

Previo a su partida a Estados Unidos, el funcionario coreano comentó que se ha alcanzado "un acuerdo general" con el Gobierno estadounidense para que los trabajadores surcoreanos que sean liberados no sufran desventajas al reingresar a la Unión Americana.

"Las negociaciones avanzan bien en esa dirección y estamos en la fase de confirmación final", añadió, al tiempo que comentó que busca una reunión con el jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio.

Asimismo, se dio a conocer que el ministro Cho abordará tanto el caso de los detenidos como la escasez de visados para empresas surcoreanas con inversiones en Estados Unidos.

Cabe recordar que la semana pasada, más de 300 ciudadanos de Corea del Sur fueron detenidos en el operativo federal de la semana pasada por carecer de visado de trabajo válido o emplear documentos que no les permitían desempeñar labores en el sitio de construcción de la planta de baterías conjunta de Hyundai Motor Group y LG Energy Solution.