Medio estadounidense acusa a Sheinbaum de "endurecer" su discurso contra Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 07:46:09

Nueva York, Estados Unidos, a 7 de octubre 2026.- El periódico The Wall Street Journal (WSJ) consideró que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adoptó un “tono más duro” ante las acciones de la Administración Trump.

Según el medio estadounidense, la mandataria mexicana “empieza a cansarse” de tener que actuar de manera amistosa con el Gobierno estadounidense, cuando este no para de demandar mayores esfuerzos en temas de seguridad y continúa con las críticas y ataques a Morena.

“Un tono más duro que Sheinbaum está adoptando hacia los esfuerzos estadounidenses para combatir el tráfico de drogas en suelo de su país y los ataques de la administración Trump a su partido de izquierda, Morena”, refirió el rotativo.

Además, WSJ mencionó que “en las últimas semanas, Sheinbaum ha criticado a Estados Unidos en mítines masivos y eventos públicos, citando la insaciable demanda de narcóticos del vecino del norte y defendiendo la soberanía mexicana, ya que el presidente Trump ha dicho repetidamente que México está gobernado por cárteles”.