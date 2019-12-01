María Corina Machado afirma que su movimiento está listo para gobernar Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 10:17:06

Oslo, Noruega, a 7 de enero 2026.- María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, aseguró que su movimiento político está listo y "debería liderar” el país, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En entrevista para la cadena estadounidense CBS, la activista comentó que están “dispuestos a servir al pueblo”.

Cabe recordar que en 2024, Machado ganó las elecciones primarias de su partido para competir contra Maduro en los comicios de 2025, sin embargo, el Gobierno venezolano de le prohibió presentar su candidatura, por lo que Edmundo González la sustituyó.

En la jornada electoral pasada se dio por vencedor a Nicolás Maduro, no obstante, Estados Unidos y otros gobiernos reconocieron al diplomático como el legítimo ganador y acusaron al Poder Ejecutivo de manipular el recuento de votos.

Durante la entrevista con CBS, Machado recalcó que "el pueblo de Venezuela ya ha elegido" quién debería asumir el gobierno de Caracas ahora que el chavista está preso en Nueva York.