Marco Rubio "no ve necesarios" ataques a organizaciones criminales en países amigos

Quito, Ecuador, a 4 de septiembre 2025.- El jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, declaró que no cree que en “países amigos” sean necesarios los ataques militares en contra de grupos criminales, como el que ejecutó la Marina estadounidense hace días frente a las costas de Venezuela.

Lo anterior lo comentó en un evento con la prensa en la ciudad de Quito, Ecuador, en donde estuvo acompañado de la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld.

Respecto a la destrucción de un barco que transportaba estupefacientes, el funcionario estadounidense aseguró que “en Venezuela están involucrados” con el tráfico de drogas e insistió en que un gran jurado y la Fiscalía de su país ya encausaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como “un líder del narco“.

“Nos han declarado la guerra desde hace 30 años y nadie hizo nada hasta ahora”, aseguró el secretario Rubio.

En ese sentido, el jefe del Departamento de Estado de la Unión Americana afirmó que es equivocada la noción de que Venezuela no es un importante foco donde se origina el tráfico de drogas e incluso aseguró que le “da igual lo que diga la ONU” a ese respecto porque el sistema de Justicia estadounidense considera probado que el país caribeño es “un estado narcotraficante”.