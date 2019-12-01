Macron rechaza "comentarios estúpidos" de Trump y otros líderes extranjeros sobre relación de migrantes con protestas en Francia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 10:49:14

París, Francia, a 21 de octubre 2026.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazó los comentarios “tanto inaceptables como estúpidos” que varios líderes extranjeros, incluidos los que están “al otro lado del Atlántico” -en referencia a Donald Trump-, realizaron acerca de la presunta relación entre los migrantes y las protestas que se registran en su país.

Ante medios de comunicación, el mandatario francés declaró que “ha habido manipulación extranjera de la información”, tras los saqueos en París y otras ciudades francesas el fin de semana pasado.

“Hemos visto imágenes generadas por la IA que muestran escenas que en realidad nunca ocurrieron en Francia. Hemos tenido gente afirmando que fuimos invadidos por hordas de migrantes e islamistas, lo cual es completamente falso”, añadió.

Lo anterior, según la consideración del jefe de Estado, llevó “a comentarios tan inaceptables como estúpidos, de muchas personas, incluidos líderes extranjeros”.

Al ser cuestionado sobre si su declaración incluye al líder republicano estadounidense, el presidente Macron contestó “entre otros”.