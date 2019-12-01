Localizan sin vida al embajador de Sudáfrica en Francia afuera de un hotel en París

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 10:47:12

París, Francia, a 30 de septiembre de 2025.- El cuerpo sin vida del embajador sudafricano en Francia, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, fue localizado sobre el hotel Hyatt en Porte Maillot, ubicado al noroeste de París.

De acuerdo a información de la fiscalía local, el cuerpo fue encontrado sobre el hotel, por lo que de manera extraoficial se dice que el diplomático habría saltado desde el piso 22 del edificio.

Su desaparición fue denunciada durante el lunes, y su esposa fue quien alertó a las autoridades, debido a que recibió un mensaje preocupante durante la noche. El último rastro que se tiene de su celular, fue el lunes a las 15:00 horas en las inmediaciones del Bois de Boulogne, lo que llevó a que se realizaran patrullajes con perros en busca del diplomático ante un posible suicidio.

Mthethwa fue nombrado como embajador en febrero de 2024, además de que también se desempeñaba como delegado permanente de Sudáfrica ante la UNESCO.

El Embajador sirvió en el Gabinete durante 15 años en las carteras de Deportes, Artes y Cultura; y Policía.

Hasta el momento, las causas de su deceso continúan bajo investigación, pero las autoridades no descartan que se pudiera tratar de un suicidio, o la posibilidad de factores externos. Según algunos medios locales, la ventana del piso 22 habría sido forzada.