Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 11:50:55

Cayambe, Ecuador, a 23 de noviembre 2026.- Un ciudadano mexicano fue localizado con vida, tras haber sido reportado como desaparecido en el nevado Cayambe, ubicado en la ciudad del mismo nombre, en el sector de Ancholag, Ecuador.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos local, el hombre, de 53 años fue encontrado con un cuadro leve de deshidratación, pero fue estabilizado.

Además, el organismo de emergencias compartió una fotografía en la que el sujeto recibe ayuda.

Por su parte, el canal de televisión, Teleamazonas señaló que el ciudadano mexicano fue localizado tras haber salido por sus propios medios de la zona montañosa.

Cabe mencionar que el volcán Cayambe, de 5 mil 790 metros sobre el nivel del mar es la tercera montaña más alta del Ecuador, después del Chimborazo y el Cotopaxi.