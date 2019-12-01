León XIV canonizará a Carlo Acutis, el primer santo milenial

León XIV canonizará a Carlo Acutis, el primer santo milenial
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 11:19:49
Ciudad del Vaticano, a 6 de septiembre 2025.- El papa León XIV oficiará su primera canonización en la que serán proclamados santos dos italianos: Pier Giorgio Frassati (1901-1925) y Carlo Acutis (1991-2006).

Cabe señalar que Acutis será el primer milenial en subir a los altares y ya es muy venerado por los jóvenes católicos en todas las partes del mundo.

Se dio a conocer que la ceremonia se llevará a cabo en la Plaza de San Pedro y se espera una multitud de feligreses de todas partes del mundo.

En el evento, el santo pontífice pedirá con la tradicional fórmula en latín que se inscriba a los dos jóvenes en el libro de los santos y se pueda empezar su veneración.

Carlo Acutis murió en 2006, con tan solo 15 años, por una leucemia fulminante, y las chicas y chicos católicos se han identificado con su vida al ser un amante de la tecnología, de Internet, del deporte y los animales y ya acuden desde hace años en peregrinación a Asís donde se exhibe su cuerpo en el Santuario de la Spogliazione vestido con una sudadera, vaqueros y zapatillas de deporte.

